شاهد.. حسين الجسمي يحتفل باليوم الوطني العماني

نشر الفنان "حسين الجسمي" مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

جاء في الفيديو تحية وفخر من الفنان حسين الجسمي بسلطنة عمان، بمناسبة اليوم الوطني العماني، حيث تحتفل السلطنة بالعيد الوطني الخمسين للنهضة 2020، وغنى فيها بصوته الجميل.

وعلق على الفيديو بكلمات من هذه الأغنية "هذه عمان أرض الكرم الأبيه، بحروف اسمها تفتخر الأبجدية"

والجدير بالذكر أن الفنان حسين الجسمي معروف عنه حبه للأغاني الوطنية، وتمجيد الوطن العربي أجمع.

