بفستان زفاف.. نورهان منصور تتألق في أحدث جلسة تصوير لها

نشرت الفنانة نورهان منصور صور جديدة لها وذلك عبر خاصية الاستوري عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت نورهان منصور في الصور والفيديوهات بفستان زفاف من أحدث جلسة تصوير لها. يذكر أن نورهان منصور،تزوجت من عمرو كمال مدير عام البرامج بشركة سينرجى،وأفيم الحفل وسط أجواء عائلية اتسمت بالبساطة التزامًا بالإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا. ولفت فستان العروس انتباه جميع الحضور نظرًا لأناقته، بتوقيع مصممة الأزياء الشهيرة داليا حمدى. اقرأ أيضا: ونورهان هى شقيقة الفنانة رانيا منصور التوأم والتى قدمت عددا من الأعمال الفنية منها "7 ارواح". يذكر أن أحدث أعمال نورهان منصور، مسلسل نصيبي وقسمتك في حكاية "بدلة جديدة" مع النجم شريف سلامة. الحكاية الرابعة من مسلسل "نصيبى وقسمتك" تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد جمعة، ومن بطولة شريف سلامة ورانيا منصور وشقيقتها نورهان وسلوى عثمان.

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