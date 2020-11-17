على البحر.. حازم إيهاب يلفت انتباه متابعيه عبر إنستجرام

نشر الفنان الشاب حازم إيهاب ، صورة جديدة له عبر خاصيه الاستوري ، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر حازم إيهاب، في الصورة وهو علي البحر ويرتدي شيميز أبيض وشورت باللون الأسود مما لفت انتباه متابعيه.

يذكر أن آخر أعمال حازم إيهاب مسلسل "حكايات بنات" بطولة ميرنا نور الدين، هند عبدالحليم، هاجر أحمد، أسماء جلال، أحمد كرارة، خالد منصور، ليلى حسين، محمد إبراهيم، وتأليف ماريان هاني، ونهال سماحة، وأشرف على الكتابة الناقد أحمد شوقي، وإخراج مصطفى أبوسيف.

وكان الجزء الخامس من مسلسل "حكايات بنات"، بدأ تصويره منذ شهرين ماضيين بعد أن توقف فريق العمل بسبب الأوضاع التي تمر بها البلاد من فيروس كورونا المستجد.

يُذكر أنَّ مسلسل حكايات بنات، هو مسلسل عربي عرض أول مرة عام 2012، من نوع الدراما الاجتماعية النسائية، اعتمدت على مجموعة كبيرة من الفنانات هن صبا مبارك – حورية فرغلي – إنجي المقدم – ريهام أيمن – ريهام أيمن – ندى موسى" بجانب مجموعة كبيرة من الممثلين منهم تميم عبده وكريم فهمي وأحمد صلاح حسني ونادر فؤاد وسامي الشيخ.

إذ تناول العمل حياة أربع فتيات، ملقيًا الضوء على علاقتهن بأهاليهن وحياتهم الخاصة وأحلامهن وطموحاتهن، أربع من الصديقات أحلام (صبا مبارك)، ومريم (ريهام أمين) كامليا (حورية فرغلي) وسلمى (دينا الشريبني) تجمعهم مجموعة من الصفات، ليبدأ الجزء الرابع بتغير جميع بطلاته لتكون ميرنا نور الدين، هند عبدالحليم، هاجر أحمد، وأسماء جلال ويحققا نجاحًا وعودة قوية للمسلسل بعد توقف سنوات وتحقيقه نجاحات كبيرة أثناء عرض الأجزاء الأولى من المسلسل.