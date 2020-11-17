شاركت الفنانة "نسرين طافش" متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. وظهرت نسرين طافش في الصورة بإطلالة صباحية خفيفة، مرتدية توب ابيض وشابوه أسود، وأرفقت هذه الاطلالة بإكسسوارات رقيقة. ومن الناحية الجمالية اعتمدت على لوك ميك اب خفيف، يظهر ملامح وجهها الجميل ويليق باطلالة صباحية. وعلقت نسرين طافش على الصورة بكلمات للأديب والشاعر العظيم جلال الدين الرومي: "لا تترك هذا الصباح ، لا تتركه يمر من غير أن تلقي نظرة على قلبك ، فالذين نسوا قلوبهم في الصباحات نسوا شمسهم التي لا تغيب".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نسرين طافش لجمهورها: صباحكم قلوب جميلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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