وصلة غزل بين تركي آل الشيخ وأنغام بعد نجاح أغنية لايقين

وجهت الفنانة أنغام رسالة إلى تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية بعد نجاح أغنيتها لايقين. وغردت أنغام عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر قائلة: "كتبني وتكلم بشعره وعبر عني دون ان يدري !!كنت محظوظة جدا لما غنيت #بخاف_افرح ونجحنا مع بعض نجاح مش عادي بالمصري. وأضافت: "وجاء الوقت وغنيت من شعره #لايقين بلهجته وهو الشاعر المتألق جدا وصديقي وأخي المستشار #تركي_آل_الشيخ واحصد معه الأن نجاح بطعم مختلف #انغام #مزح #لايقين " . ورد عليها تركي ال الشيخ قائلا: "حد يذوق النجاح معاكي وميطمعش يعمله تاني.. ده وقتها عنده مشكلة في الحس الفني " .

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