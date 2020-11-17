فى عيد ميلاد عفاف مصطفى.. سر أزمتها مع عبد الرحمن أبو زهرة وسماح أنور

تحتفل اليوم الفنانة عفاف مصطفى بعيد ميلادها فهى من مواليد 17 نوفمبر 1969 وتعد احدى الفنانات اللاتي قدمن عددا من الأدوار الثانوية سواء فى السينما أو الدراما.

وقدمت عفاف العديد من الأعمال الفنية ولعل أبرزها فى المسرح "الغبي وأنا، السنيورة تكسب"، وفى السينما "إلى من يهمه الأمر، تيتو، عصابة الدكتور عمر، عصافير النيل، ساعة ونص"، أما فى الدراما "الرجل والحصان، رأفت الهجان، لقاء على الهوا، نسيم الروح، ملكة في المنفى، إمبراطورية مين، حلاوة الدنيا رمضان كريم ولد الغلابة مملكة الغجر.

وتباينت ردود الأفعال عقب هجوم الفنانة عفاف مصطفى على الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، قبل أن تتراجع بطلب من نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي.

وتعود تفاصيل القصة، حين عبّر الفنان القدير عبدالرحمن أبوزهرة عن استيائه الشديد بسبب إهمال المخرجين لجيل الكبار من الممثلين. وحرصت الفنانة عفاف مصطفى على حذف كلماتها عن الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة من صفحتها بموقع فيس بوك، وذلك بعد مكالمة دارت بينها وبين النقيب أشرف زكي. وكتبت عفاف مصطفى على صفحتها الخاصة قائلا: إتصل بى الان الدكتور المحترم أشرف زكى . نقيب المهن التمثيلية ورئيس الأكاديمية والذى أكن له كل الحب والعرفان والتقدير . إتصل وطلب منى حذف البوست .. وتقديرا للدكتور المحترم أشرف زكى سأقوم بحذف البوست