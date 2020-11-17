فى عيد ميلاد عفاف مصطفى.. سر أزمتها مع عبد الرحمن أبو زهرة وسماح أنور

وقدمت عفاف العديد من الأعمال الفنية ولعل أبرزها فى المسرح "الغبي وأنا، السنيورة تكسب"، وفى السينما "إلى من يهمه الأمر، تيتو، عصابة الدكتور عمر، عصافير النيل، ساعة ونص"، أما فى الدراما "الرجل والحصان، رأفت الهجان، لقاء على الهوا، نسيم الروح، ملكة في المنفى، إمبراطورية مين، حلاوة الدنيا رمضان كريم ولد الغلابة مملكة الغجر.
وتباينت ردود الأفعال عقب هجوم الفنانة عفاف مصطفى على الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، قبل أن تتراجع بطلب من نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي.
وتعود تفاصيل القصة، حين عبّر الفنان القدير عبدالرحمن أبوزهرة عن استيائه الشديد بسبب إهمال المخرجين لجيل الكبار من الممثلين.
وحرصت الفنانة عفاف مصطفى على حذف كلماتها عن الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة من صفحتها بموقع فيس بوك، وذلك بعد مكالمة دارت بينها وبين النقيب أشرف زكي.
وكتبت عفاف مصطفى على صفحتها الخاصة قائلا: إتصل بى الان الدكتور المحترم أشرف زكى . نقيب المهن التمثيلية ورئيس الأكاديمية والذى أكن له كل الحب والعرفان والتقدير . إتصل وطلب منى حذف البوست .. وتقديرا للدكتور المحترم أشرف زكى سأقوم بحذف البوست
كانت الفنانة عفاف مصطفى فتحت النار على الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة عبر صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك.
وقالت عفاف مصطفى إن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة يتعمد التعامل بتعالي في أماكن التصوير، وأضافت: مفيش ممثلة سلمت من لسانك ولا انتقاداتك طول الوقت، جاى دلوقتى تقول شغلوني وجربوني، طب مش تغير من نفسك أولا.
وأعلن الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، إنه لن يقوم بتأدية دور "ضيف شرف"، فى أى عمل فنى مرة أخرى حتى رحيله من هذه الدنيا، مشيرًا إلى أن كافة مشاركاته الفنية فى المستقبل ستكون بأدوار رئيسية وليست شرفية، وتابع: "مش هخليهم يعملوا معايا زى ما عملو مع محمود الجندى".
وأضاف "أبو زهرة"، أن الفنان محمود الجندى مات بحسرته من الوسط الفنى ، وتابع "لأن مكنوش يقيموه كويس"، مشيرًا إلى أنه يسمى لقب "ضيف الشرف" فى العمل الفنى بضيف "القرف"، مضيفًا: "أنا بعلن أنى مش هلعب دور ضيف الشرف لحد ما أموت".
كما دخلت عفاف مصطفى فى خلاف مع الفنانة سماح انور بسبب فيلم "يوم للستات" حيث قالت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: "الزميلة الفنانة سماح أنور يأمرون بالبر وينسون أنفسهم، من ساعتين وفي برنامج العاشرة مساء مع وائل الإبراشي تقولين عن الوسط الفنى مافيهوش صاحب يتصاحب، وتتكلمين عن الغدر بمناسبة حذف دورك كله من الفيلم، أين هذه الشعارات عندما قبلتي تأخدي دور (أسمهان) اللى هو فى الاصل دوري في فيلم (يوم للستات) وأنتي تعلمين أني ماضية عقد على الدور وتسلمت نسخة الفيلم وعملت بروفات مع السيدة المريضة نفسيًا والتي وجهتني لزيارتها الأستاذة كاملة أبو ذكري والإنتاج للجلوس معها فى منزلها كي استدعي شخصيتها وحركاتها وقت التصوير".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فى عيد ميلاد عفاف مصطفى.. سر أزمتها مع عبد الرحمن أبو زهرة وسماح أنور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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