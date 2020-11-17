نهى عابدين لـ دوت الخليج: فكرت في الاعتزال لهذا السبب ..فيديو

حلت الفنانة نهى عابدين ضيفة في موقع دوت الخليج للاحتفال بنجاحها في مسلسل نمرة اتنين عن حكاية " الناحية التانية" ، والتي عرضت حصريا عبر منصة شاهد VIP.

كشفت الفنانة نهى عابدين انها اتخذت قرار الاعتزال بسبب ظروف نفسية سيئة دفعتها للاقدام على تلك الخطوة ، لافتة الى انها اعلنت الخبر واختفت عن الانظار.

واضافت:" في بعض الاحيان يشعر الانسان برغبته في الابتعاد عن كل شيء وهذا ما شعرت به نتيجة تراكمات وضغوط نفسية في الماضي".

واشارت الى ان هذا القرار كان نتيجة تسرع وعدم تفكير ، مشيرة الى انها تحاول التخلص من هذه الصفة".

وتابعت :" تفاجأت ان البعض كتب عني اني اتخذت ذلك القرار لاني اريد اثارة نوع من البلبلة وتصدر التريند ولكن في حقيقة الامر لم افكر في ذلك وقررت التزام الصمت".