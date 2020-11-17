كشفت الفنانة نهى عابدين انها اتخذت قرار الاعتزال بسبب ظروف نفسية سيئة دفعتها للاقدام على تلك الخطوة ، لافتة الى انها اعلنت الخبر واختفت عن الانظار.
واضافت:" في بعض الاحيان يشعر الانسان برغبته في الابتعاد عن كل شيء وهذا ما شعرت به نتيجة تراكمات وضغوط نفسية في الماضي".
واشارت الى ان هذا القرار كان نتيجة تسرع وعدم تفكير ، مشيرة الى انها تحاول التخلص من هذه الصفة".
وتابعت :" تفاجأت ان البعض كتب عني اني اتخذت ذلك القرار لاني اريد اثارة نوع من البلبلة وتصدر التريند ولكن في حقيقة الامر لم افكر في ذلك وقررت التزام الصمت".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نهى عابدين لـ دوت الخليج: فكرت في الاعتزال لهذا السبب ..فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.