شيري عادل تشارك متابعيها فيديو من تكريمها بمهرجان الفضائيات العالمية

شاركت النجمة "شيري عادل" مقطع فيديو قصيرا لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
وظهرت فيه اثناء تكريمها بجائزة التميز عن دورها في مسلسل "إلا أنا" لحكاية أمر شخصي، والذي يذاع على قناة DMC.
وعلقت عليه "من مهرجان الفضائيات العالمية 2020".
وكانت ترتدي فستانا بلون سماوي هادئ، وتسريحة شعر أنيقة، وكان مجمل اللوك يشبه الأميرات ناعم وأنيق.
وقد أشاد الجمهور بـ شيري، عبر جميع وسائل التواصل الاجتماعي حيث تمكنت بمنتهى السلاسة من التعبير عن الكثير من الفتيات اللاتي يواجهن مشاكل بسبب تأخر الزواج وتقدم العمر بهن، ليضطررن إلى القبول بأقل مما يستحقين.
"أمر شخصي" بطولة: شيري عادل وميدو عادل وايهاب فهمي وجمال عبد الناصر ونهال عنبر ومعتز هشام ونور إيهاب، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف عمر عبد الحميد.
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