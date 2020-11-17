زوجة تامر عاشور تقصف جبهته بعد إعلان رغبتها في الطلاق.. اعرف الحكاية

لا تزال زوجة الفنان تامر عاشور، سمر ابو شقة، تثير الجدل بتصريحاتها ضد المطرب الشهير، التي أكدت على تصميمها على طلب الطلاق منه.

واجابت سمر ابو شقة عن اسئلة احد متابعيها عندما سألها :"ا يه ده إنتى بجد مرات تامر عاشور يعنى كنتى معاه ومنكد علينا أومال بعد الطلاق بقا هيجيب صبارة ويدفننا".

واجابت سمر ابو شقة : "مش عاوزين كدب هو من زمن الزمن منكد عليكم أنا ماليش علاقة".

كشفت سمر أبو شقة، زوجة الفنان تامر عاشور عن تمسكها بقرار الطلاق من الفنان بعد وقوع انفصال في المعيشة بينهما ولكن بدون طلاق، أوضحت سمر أنهما على هذه الحال منذ حوالي عام ونصف العام.

وفتحت سمر أبو شقة باب الأسئلة لمتابعيها، عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وتلقت العديد من الأسئلة حول علاقتها بتامر عاشور وتساؤلات حول أسباب الانفصال وإمكانية الرجوع.

وردت "أبو شقة" على هذه الأسئلة بإجابات متشابهة وهي إصرارها على الطلاق، لأن الحياة الزوجية عشرة وتفاهم وليست صورًا تُنشر عبر السوشيال ميديا، مشيرة إلى أنها شعرت بالخيانة بعد إعلان تامر عاشور خطبته لـ دارين حلمي وهي لا تزال على ذمته.