شارك الفنان إسلام إبراهيم فيديو جديد له عبر حسابه الشخصي للتواصل الاجتماعي "إنستجرام". وظهر في الفيديو إسلام إبراهيم أثناء استلامه لجائزته من مهرجان الفضائيات العربية. ووجه إسلام إبراهيم الشكر بعد تكريمه، للمخرجة كاملة أبو ذكري قائلا : " هي السبب في كل حاجة ". وعلق اسلام إبراهيم علي الفيديو قائلا : " الحمد لله جايزة النقاد الخاص بمهرجان الفضائيات العربية ". وجاءت التعليقات من قبل المتابعين كالآتي: مبروك – ربنا يوفقك – بالتوفيق يا سمسم .



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إسلام إبراهيم خلال تكريمه: شكرا لـ كاملة أبو ذكري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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