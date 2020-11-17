حقق فيلم Tenet ايرادات بلغت 353,700,000 مليون دولار أمريكي حول العالم ، بعد مرور قرابة 5 أشهر على طرحه بالسينمات الامريكية والعالمية.
حيث حقق الفيلم في الولايات المتحدة الامريكية 56,300,000 مليون دولار امريكي حول العالم، اما في افريقيا واسيا واوروبا.
وتدور أحداث الفيلم فى إطار دراما وتشويق وأكشن، حول مسلح يقاتل من أجل بقاء العالم بأكمله، يسافر بطل الرواية عبر عالم من التجسس الدولى فى مهمة ستتكشف فيها الكثير من الأسرار.
ورغم ذلك فقد أدت جاحة كورونا إلى تقلص الإيرادات المتوقعة لفيلم TENET في السينما العالمية، بعد قرار صناعه بطرحه خلال الظروف الصحية.
جدير بالذكر انه تم إغلاق معظم دور السينما في عدد من دول أوروبا بسبب الموجة الثانية من فيروس كورونا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بإيرادات 353,700,000 مليون دولار.. هذا ما حققه فيلم Tenet حول العالم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.