سهر الصايغ: شكرا جزيلا لتصويت الجمهور في رمضان 2020

نشرت الفنانة سهر الصايغ صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت سهر الصايغ اثناء تكريمها من مهرجان الفضائيات العربية، باطلالة رقيقة وجذابة، مرتدية جامبسوت باللون الأسود، وعليه وشاح شفاف باللون الذهبي. ومن الناحية الجمالية اعتمدت سهر الصايغ على ميكب جريء، تاركه شعرها القصير باللون الأسود منسدلا على كتفيها. وعلقت سهر الصايغ على الصورة قائلة: "مهرجان الفضائيات العربيه، شكرا جزيلا لتصويت الجمهور رمضان 2020". وجاءت التعليقات من قبل متابعيها كالتالي: "مبروك - جميلة". يشار إلى أنه انطلق مهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ11، أمس الاثنين، وتُهدى الدورة الحادي عشر تخليدا لذكرى الفنانة رجاء الجداوي وبحضور أهم رؤساء القنوات الفضائية والشخصيات العامة وكبار الإعلاميين ونجوم الفن للدراما والسينما.

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