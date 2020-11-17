زوجة ماجد المصري تعلن إصابتها بفيروس كورونا

أعلنت زوجة الفنان ماجد المصري، رانيا ابو النصر عن اصابتها بفيروس كورونا من خلال خاصية استوري بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". وكتبت رانيا :" "عملت مسحة امبارح وطلع عندي كورونا أي حد كان مختلط بيا الفترة اللي فاتت ياريت يطمن.. ادعولي بالشفا".

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