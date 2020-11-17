حمو بيكا لـ أحمد الفيشاوي: أطيب قلب

نشر مطرب المهرجانات حمو بيكا صورا جديدة له عبر حسابه الشخصي للتواصل الاجتماعي "إنستجرام". يظهر حمو بيكا بصحبة كل من الفنان احمد الفيشاوي، و زوجته، من حفل زفاف الفنانين هنادي مهنا و احمد خالد صالح. و علق حمو بيكا علي الصورة قائلا : " الفيشاوي الي بحبو .. اطيب قلب ". و الجدير بالذكر ان اخر اعمال حمو بيكا مع عمر كمال مهرجان " إنتي معلمة ". و احتفل عمر كمال اليوم بوصول مهرجان " إنتي معلمة "، التريند رقم 2 علي يوتيوب.

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