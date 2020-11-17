فستان أحمر.. ياسمين صبري تخطف الأنظار على السوشيال ميديا.. شاهد

نشرت الفنانة ياسمين صبرى صور جديدة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت ياسمين صبرى في الصور بإطلالة ساحرة حيث ارتدت فستان باللون الاحمر جذب انتباه متابعيها. ياسمين صبرى

ولاقت الصور ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات كالآتى: -شكلك يجنن -ايه القمر ده -ملكه بجد -الاحمر تحفه وكشفت الفنانة ياسمين صبرى عن رأيها فى حالة الخوف والذعر التى تنتاب الكثير بسبب انتشار فيروس كورونا. وقالت ياسمين خلال لقائها فى برنامج "mbc trending، لا أشعر بالذعر أو القلق تجاه فيروس كورونا، ولست من الأشخاص المهووسين بالمرض.

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