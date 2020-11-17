رحاب الجمل تنشر صورتها مع والدها: بابا حبيبي

شاركت الفنانة رحاب الجمل صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي للتواصل الاجتماعي "إنستجرام". ظهرت رحاب الجمل بصحبه والدها، بإطلالة بيضاء جميلة، تاركه شعرها منسدلا على كتفيها. وعلقت رحاب الجمل علي الصورة قائلة: "بابا حبيبي ". وجاءت التعليقات من قبل المتابعين كالتالي : ماشاء الله ربنا يحفظهولك - ربنا يحفظكم و الجدير بالذكر ان رحاب الجمل شاركت فى رمضان الماضي بمسلسل البرنس الذي تدور أحداثه حول عائلة "البرنس،" و "رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان و يعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه و بين أشقائه الـستة و هم "عبد المحسن" و يجسده إدوارد، و "فتحي" أحمد زاهر، و "ياسر" محمد علاء، و "نورا" ريم سامي" و "عادل" أحمد داش و "رأفت" أحمد فهيم.

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