لوك مرعب.. ريهام سعيد فى إطلالة جديدة من وادى الجن.. شاهد

نشرت "ريهام سعيد" صورة جديدة لمتابعيها عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.
وظهرت ريهام سعيد برفقة "مصطفى دهب" ماكيير وكوافير مسلسلها الجديد وادي الجن، وظهرت فيها بلوك مرعب بالابيض والاسود يليق بالشخصية التي تؤديها بالمسلسل.
وعلقت عليها: "مصطفي دهب متشكره علي جدعنتك ووقوفك جنبي ابن اوصول صحيح . الماكيير و الكوافير بالنسبة للفنان حاجة مهمة جدا و الاهم لما تعرف ان الحاجه بتتعمل بحب و احترام مش سبوبة و بتتقضي"
واضافت "انتظروني في مسلسل وادي الجن اقوي مسلسل اتعمل في العشر سنين الي فاتوا . بإذن الله تبقي بداية جديدة ليه كممثلة و احقق الحلم".
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