زوجة ماجد المصري تعلن إصابتها بفيروس كورونا

أعلنت زوجة الفنان ماجد المصري، رانيا ابو النصر عن اصابتها بفيروس كورونا من خلال خاصية استوري بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وكتبت رانيا :" "عملت مسحة امبارح وطلع عندي كورونا أي حد كان مختلط بيا الفترة اللي فاتت ياريت يطمن.. ادعولي بالشفا".

وفي سياق اخر، عبر الفنان ماجد المصري، عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها عن مشاركته في مسلسل "الوجه الآخر" الذى يخوض به ثاني بطولاته في مجال الدراما.

وقال ماجد المصري، في تصريح لـ"دوت الخليج": "إنه لا مانع لدى من تقديم جزء ثان من مسلسل "الوجه الآخر" خاصة أن العمل يحتاج إلى هذا الأمر".

تابع: أنا من مؤيدي مسلسلات الأجزاء خاصة أن الأحداث تتطلب هذا والجمهور يفضل هذه النوعية من الأعمال منذ فترة طويلة.

وأضاف ماجد: أن البطولة الجماعية أثبتت نجاحها خاصةً في الفترة الحالية، وهناك أكثر من عمل تفوق مؤخرًا.

ويناقش مسلسل "الوجه الآخر" العديد من الأزمات والعلاقات الإنسانية المتداخلة، ويتعرض للكثير من القضايا في إطار درامي تشويقي.