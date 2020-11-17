أخبار الفن.. إصابة زوجة ماجد المصري بفيروس كورونا.. وزوجة تامر عاشور تقصف جبهته

نشر "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها:

أعلنت زوجة الفنان ماجد المصري، رانيا أبو النصر عن إصابتها بفيروس كورونا من خلال خاصية استوري بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

حلت الفنانة نهى عابدين ضيفة في موقع "دوت الخليج" للاحتفال بنجاحها في مسلسل "نمرة اتنين" عن حكاية "الناحية التانية"، والتي عرضت حصريا عبر منصة شاهد VIP.

لا تزال زوجة الفنان تامر عاشور، سمر ابو شقة، تثير الجدل بتصريحاتها ضد المطرب الشهير، التي أكدت على تصميمها على طلب الطلاق منه.

نشر الفنان كريم فهمى صورة جديدة له من خلال خاصية الاستوري عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حقق فيلم Tenet ايرادات بلغت 353,700,000 مليون دولار أمريكي حول العالم ، بعد مرور قرابة 5 أشهر على طرحه بالسينمات الامريكية والعالمية.