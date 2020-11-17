نشر "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها:
أعلنت زوجة الفنان ماجد المصري، رانيا أبو النصر عن إصابتها بفيروس كورونا من خلال خاصية استوري بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
حلت الفنانة نهى عابدين ضيفة في موقع "دوت الخليج" للاحتفال بنجاحها في مسلسل "نمرة اتنين" عن حكاية "الناحية التانية"، والتي عرضت حصريا عبر منصة شاهد VIP.
لا تزال زوجة الفنان تامر عاشور، سمر ابو شقة، تثير الجدل بتصريحاتها ضد المطرب الشهير، التي أكدت على تصميمها على طلب الطلاق منه.
نشر الفنان كريم فهمى صورة جديدة له من خلال خاصية الاستوري عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
حقق فيلم Tenet ايرادات بلغت 353,700,000 مليون دولار أمريكي حول العالم ، بعد مرور قرابة 5 أشهر على طرحه بالسينمات الامريكية والعالمية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الفن.. إصابة زوجة ماجد المصري بفيروس كورونا.. وزوجة تامر عاشور تقصف جبهته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.