حنان مطاوع لوالدها: الغالي دايما في قلبي

نشرت الفنانة "حنان مطاوع" صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". وظهرت فيها بفستان بلون اللافندر هادئ ورقيق، وتسريحة شعر مفرود للخلف، واكتفت بإكسسوارات بسيطة حلق بالأذن فقط. وكانت الصورة برفقة بوستر كبير عليه صورة لوالدها الفنان القدير "كرم مطاوع". وعلقت عليها: "الغالي دايما في قلبي" وقد شارك الفنان الراحل في العديد من الأعمال خلال مسيرته الفنية، منها العديد من المسرحيات التى قام بإخراج بعض منها و بطولة البعض الاخر ، ومن اهمها : دنيا البيانولا - اليهودى التائه - السؤال - أوديب - هاملت - خشب الورد - وطنى عكا - ليلة مصرع جيفارا - يابهية وخبرينى - شهرزاد - كوابيس فى الكواليس.

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