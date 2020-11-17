نشر النجم "أحمد العوضي" صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. وظهر فيها بـ تي شيرت اسود يظهر العضلات، ودقن وشارب وشعر طويل نسبيا. وعلق له متابعيه مازحين معه: "فك التكشيرة يا نجم _ برنس والله" ومن زاوية أخرى بدأت قصة حب ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي منذ عامين تقريبا حيث حرص على حضور عيد ميلادها وبعدها بدأت ترددت الأنباء حول ارتباط ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، بسبب صورهما معا، التي دفعت البعض لـ ترديد أقاويل حول وجود علاقة حب بينهما.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجمهور لـ أحمد العوضي على إنستجرام: فك التكشيرة يا نجم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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