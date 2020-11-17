بعد انفصالها.. نهى عابدين تكشف طبيعة علاقتها بحماها السابق أيمن زيدان.. فيديو

حلّت الفنانة نهى عابدين ضيفة في موقع دوت الخليج للاحتفال بنجاحها في مسلسل نمرة اتنين عن حكاية " الناحية التانية" ، والتي عرضت حصريا عبر منصة شاهد VIP.

وأكدت نهى عابدين انها على علاقة طيبة مع طليقها وحماها السابق النجم السوري ايمن زيدان، وتسودها الاحترام والود والتفاهم بشكل كبير.

كما كشفت نهى عابدين عن انها ام صارمة مع نجلها لأنها تتمنى ان يصبح شخصا مستقلا ومنتظم ، لافتة الى انها الان تمارس دور الأب والأم بعد الانفصال.

وقالت نهى عابدين انها تحاول بقدر الإمكان أن تجعلها حياتها متوازنة بين العمل وحياتها الشخصية وقضاء أكبر وقت ممكن مع نجلها.