نهى عابدين في ندوة دوت الخليج : الواقعية سر نجاح مسلسل نمرة اتنين .. فكرت في الاعتزال لهذا السبب

حلت الفنانة نهى عابدين ضيفة في موقع دوت الخليج للاحتفال بنجاحها في مسلسل نمرة اتنين الذي عرض حصريا عبر منصة شاهد VIP.

-مسلسل نمرة اتنين :

وقالت نهى عابدين :" مسلسل نمرة اتنين فكرته قائمة على الواقعية وهذا ما شعر به الجمهور لأني تلقيت ردود أفعال حول الحوار أنه صادق وأقرب إلى الواقع بشكل كبير وهذا ما يحدث داخل كل بيت مصري بين الأزواج".

وأضافت :" لم نخشى وجود جرأة في السيناريو وظهور الأبطال يتحدثون على طبيعتهم إلى حد كبير من الواقع ، حتى يصدق المشاهد ويشعر أن ما يشاهده أمر حقيقي ليس مجرد حبكة درامية".

وتابعت نهى عابدين أن من أهم الأسباب التي جعلتها توافق على دور " علا" في مسلسل نمرة اتنين ، وجود المخرج طارق العريان مشيرة إلى أنها كانت تتمنى العمل معه.

أما عن الصعوبات ، لفتت نهي عابدين إلى أنها لم تواجه صعوبات في تقديم الشخصية بل كانت هناك صعوبة في التصوير وتطلب منها مجهودا وتركيزا.

قرار الاعتزال:

كشفت الفنانة نهى عابدين أنها اتخذت قرار الاعتزال بسبب ظروف نفسية سيئة دفعتها للإقدام على تلك الخطوة ، لافتة إلى أنها أعلنت الخبر واختفت عن الأنظار.

وأضافت: "في بعض الأحيان يشعر الإنسان برغبته في الابتعاد عن كل شيء وهذا ما شعرت به نتيجة تراكمات وضغوط نفسية في الماضي".

وأشارت إلى أن هذا القرار كان نتيجة تسرع وعدم تفكير ، مشيرة إلى أنها تحاول التخلص من هذه الصفة".

وتابعت: "تفاجأت بأن البعض كتب عني أني اتخذت ذلك القرار لأني أريد إثارة نوع من البلبلة وتصدر التريند ولكن في حقيقة الأمر لم أفكر في ذلك وقررت التزام الصمت".

-علاقة نهى عابدين مع حماها أيمن زيدان :

كدت نهى عابدين أنها على علاقة طيبة مع طليقها وحماها السابق النجم السوري أيمن زيدان، وتسودها الاحترام والود والتفاهم بشكل كبير.

كما كشفت نهى عابدين عن أنها أم صارمة مع نجلها لأنها تتمنى أن يصبح شخصا مستقلا ومنتظم ، لافتة إلى أنها الآن تمارس دور الأب والأم بعد الانفصال.

وقالت نهى عابدين إنها تحاول بقدر الإمكان أن تجعلها حياتها متوازنة بين العمل وحياتها الشخصية وقضاء أكبر وقت ممكن مع نجلها.

-شروط التمثيل :

أوضحت نهي عابدين أن اختيارها للأدوار ليس أمرا سهلا على الإطلاق لذلك تواجدها في بعض الأحيان يكون قليلا، مصرحا :" أريد أن أكون مؤثرة بأدواري وليس مجرد انتشار لذلك أعتني بشدة أختيار الادوار ".

أما عن فكرة قبول أدوار ليست مهمة بمقابل الحصول على اجر عالي، أكدت أنها تخشى من اتخاذ تلك الخطوة لأنه قد يؤثر بالسلب على مشوارها الفني و تحسب عليها خطوة تعيدها للوراء.