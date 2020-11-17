محمد محيي يكشف كواليس تحضيره لألبومه الجديد "محيي بتاع زمان" منذ 9 سنوات..بالفيديو

محمد محيي المطرب المصري حل ضيفًا على برنامج "صاحبة السعادة" الذي يعرض عبر شاشة dmc، في حلقة أمس الإثنين، وتحدث محيي على ألبومه المنتظر وكشف تفاصيل جديدة عنه، بالرغم من أنه لم يكشف موعد طرحه الرسمي حتى الآن.

تفاصيل ألبوم محمد محيي الجديد

محمد محيي فاجئ الجمهور بأنه يجهز لألبومه المقبل منذ عام 2011 حيث سجل حوالي 36 أغنية، ولفت إلى أنه كان في هذه الفترة قد قرر أن يخرج على الجمهور بمجموعة أغاني مبهجة بدلًا من الأغاني الحزينة التي اشتهر بأدائها، إلا أن الظروف السياسية وقتها دفعته إلى تغيير الفكرة، والبحث عن أفكار مناسبة أخرى تتناسب مع أذواق الجميع في تلك الفترة، واستبعاد بعض الأغاني المكررة.

وأكد محمد محيي أنه ظل يعمل على الألبوم الذي اختار له عنوان "بتاع زمان"، حتى يقدم أفضل الأغاني بمساعدة أصدقائه، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى أن يعود من خلاله لأجواء فترة الثمانينيات والتسعينيات، مؤكدًا أنه استقر على حوالي 18 أغنية ليقدمها في الألبوم الجديد، وهي الأغاني التي حصلت على إعجاب المقربين منه.

سبب اختيار محمد محيي لـ"محيي بتاع زمان" كعنوان ألبومه الجديد

محمد محيي أوضح أيضًا أنه قرر اختيار عنوان "محيي بتاع زمان" لألبومه المقبل، لأن هذا المشروع به الكثير من الأفكار الجديدة، وتابع: "أفكار بدماغ زمان لكن يتم تنفيذها بشكل عصري"، وأكد أنه بهذه الطريقة يحاول كسب رضا جمهوره الذين اعتادوا عليه بطريقة معينة.

ويتعاون المطرب المصري مع عدد كبير من النجوم خلال هذا الألبوم منهم حسام حسني وعنتر هلال وأيمن بهجت قمر ووليد سعد وأمير طعيمة وحمادة النادي وسلطان صلاح ومدين وأشرف أمين ومصطفى عوض والكثير من الشباب الجدد.

محمد محيي يكشف أفضل الأماكن المفضلة إلى قلبه

في سياق آخر، أوضح محمد محيي أنه يقضي معظم وقته خارج القاهرة، وتحديدا في منطقة سيناء، حيث يحب الغطس والسباحة، لافتًا أن هذه الأجواء تساعده على تقديم فنه بشكل مختلف

الجدير بالذكر أن محمد محيي قد طرح مؤخرًا أغنية "بعدنا" على يوتيوب والتي حققت ما يقرب من مليون ونصف مشاهدة في أسبوع واحد، ونالت العديد من ردود الفعل الإيجابية، وهي من كلمات أحمد مرزوق وألحان وتوزيع محمد رحيم، وقبلها أيضًا كان قد طرح أغنية "سهرانين" من كلمات نور حمدي، وألحان محمد محيي، وتوزيع محمد العشي وحققت نجاحًا كبيرًا.

وكذلك طرح عدة أغاني منفردة مؤخرًا منها أغنية "فوضت أمري"، من كلمات أشرف أمين وألحان محمد محيي وتوزيع محمد العشي، وأغنية "قلت أخونه"، من كلمات نور الدين حمدي وألحان كريم حمدي وتوزيع الموسيقي فهد وأغنية "قضية" من كلمات رضا أمين، ألحان مصطفى عوض، توزيع موسيقى فهد.