هدية ريما فقيه الفارهة لزوجها في عيد ميلاده الـ41 حديث الجمهور..بالفيديو

ريما فقيه ملكة جمال أمريكا السابقة اللبنانية الأصل، احتفلت بعيد ميلاد زوجها وسيم صليبي، الـ41، بالأمس الموافق 16 نوفمبر، لكنها قررت مفاجأته على طريقتها الخاصة وتقديم هدية مختلفة له بهذه المناسبة.

هدية فخمة من ريما فقيه لزوجها في عيد ميلاده

ريما فقيه نشرت عبر حسابها على انستجرام، مقطع فيديو وثقت خلاله لحظة تقديمها هدية عيد ميلاد زوجها له، وسط أبنائهما وعدد من المقربين منهما، وفاجئت ريما زوجها وسيم صليبي بقيادة سيارة "فورد" الكلاسيكية الفاخرة من نوع Mach 1، حيث ظهرت وهي تدخل بها باحة المنزل، وهو ما تسبب في صدمته بسبب المفاجأة.

حالة ذهول دخل فيها وسام صليبي بسبب هدية ريما فقيه

وسيم صليبي زوج ريما فقيه عبر عن إعجابه الشديد بالهدية ومفاجأته بها، فلم يصدق في البداية أن زوجته قررت تقديم له هذه الهدية الفخمة، ثم قرر إخراج هاتفه وتوثيق لحظة تقديم الهدية له، ثم حرص على تجربة السيارة الجديدة.

من جانبها علقت ريما فقيه على الفيديو الذي نشرته وفاجئت فيه زوجها يوم عيد ميلاده، وقالت: "عيد ميلاد سعيد لشريكي في الحياة والمزيد.. كان علي أن أحضر لك هذه السيارة الكلاسيكية.. أدعو الله أن يجعل كل أحلامك تتحقق دائمًا حياتي".

ولاقت تدوينة ريما فقيه إعجاب قطاع كبير من جمهورها وأصدقائها الذين تمنوا لها السعادة مع زوجها وأسرتها، كما أشادوا بالهدية التي قدمتها لزوجها في يوم ميلاده، واعتبروها من أبرز الهدايا التي من الممكن أن تقدم للشريك وتنال إعجابه بسهولة.

ريما فقيه وزوجها ودعم لبنان

الجدير بالذكر أن ريما فقيه قد رزقت بطفلتها الثالثة "أميرة" قبل حوالي عام، كما أنها لديها طفلين آخرين من وسيم صليبي، هما ريما وجوزيف، وتحرص ريما على مشاركة الجمهور على انستجرام بتفاصيل حياتها الخاصة باستمرار ومشاركة أفضل لحظاتها العائلية معهم.

وكانت ريما فقيه قد حرصت مؤخرًا على دعم شعب لبنان بعد أزمة انفجار مرفأ بيروت، فعبرت حينها عن مدى تأثير الأمر عليها وعلى زوجها بشكل سلبي، فقالت بحسب حوارها لـ"دوت الخليج": "شعرت بالضياع، وأردت العودة إلى لبنان للوقوف إلى جانب عائلتي، لكنني أم لثلاثة أولاد، وهم مسؤوليتي أيضاً، فقررت وزوجي حينها تقديم يد العون من خلال إطلاق مبادرة عالمية، لاسيما أننا على علاقة طيبة مع عدد كبير من الأشخاص الفاعلين في مجتمعهم، وبالفعل قدم عدد كبير منهم مساعدات مالية إلى لبنان مثل النجوم The Weeknd و French Montana وMassari، و Bebe Rexha و Doja Cat وغيرهم، كما تعاونت معنا شركات ضخمة، مثل Live Nation، وSpotify وأنغامي وغيرهم. ودعم الحملة أيضاً مجموعة من النجوم اللبنانيّن من بينهم نانسي عجرم وإليسا ومايا دياب وراغب علامة وغيرهم الذين نشروا تفاصيل الحملة عبر صفحاتهم. وقد تخطّى مبلغ التبرّعات الـ1.2 مليون دولار أميركيّ".