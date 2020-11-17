"بحبك يا متهورة"..كيف أصبحت رسالة صلح تامر حسني لـ بسمة بوسيل مصدر سخرية بين النجوم؟

صلح تامر حسني وبسمة بوسيل أثار ضجة كبيرة بالأمس، منذ أن قرر الفنان المصري الرد على زوجته الفنانة المغربية، برسالة عتاب طويلة، عبر خلالها أيضًا عن حبه الشديد لها، رغم تهورها بحسب قوله، واتهامه لها بأنها مخطئة في إظهار خلافاتهما للعلن والحديث عنها على السوشيال ميديا.

رسالة عتاب تامر حسني لزوجته بسمة بوسيل أثار أيضًا سخرية عدد من زملائه بالوسط الفني، الذين علقوا على الأمر بطرافة، مستخدمين بعض الكلمات التي كتبها تامر في رسالته.

فتحي عبد الوهاب يستعين بصورة طريفة له مع ياسر جلال

كان من بين النجوم الذين سخروا من تصريحات تامر حسني، الفنان فتحي عبد الوهاب، الذي نشر عبر حسابه على فيسبوك صورة طريفة له تجمعه بالفنان ياسر جلال، من أحد المناسبات حيث ظهر وهو يحمله، وعلق بطريقة كوميدية قائلًا: "متهور بس بحبك"، وهي الجملة التي كتبها تامر حسني في نهاية رسالته لزوجته بسمة بوسيل.

مصطفى درويش يتغزل بـ ريهام عبد الغفور على طريقة تامر حسني

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الفنان المصري مصطفى درويش، أحد نجوم مسلسل "بـ100 وش"، والذي يقدم حاليًا شخصية أحمد أبو حجر في مسلسل "إلا أنا" وتحديدًا قصة "ربع قيراط"، نشر أيضًا عبر حسابه على انستجرام، صورة تجمعه مع الفنانة المصرية ريهام عبد الغفور من كواليس العمل، وعلق بطرافة أيضًا قائلًا: "متهورة بس بحبك".

حيث نال تعليق مصطفى درويش إعجاب وسخرية عدد كبير من متابعيه خاصة وأنهم ربطوا بين تعبيره عن حبه لشخصية ريهام عبد الغفور رغم أنه تسبب لها في أذى نفسي كبير ضمن أحداث المسلسل.

شيماء سيف تسخر من تامر حسني بصورة فيفي عبده

الفنانة الكوميدية شيماء سيف، نشرت أيضًا عبر حسابها على انستجرام، صورة للفنانة فيفي عبده، والتي كانت قد انتشرت كـ"كوميك" في الفترة الماضية، وعلقت عليها قائلة: "قومي يا بت سيبي له البيت واطلبي الطلاق عشان يقول لك بحبك يا متهورة"، في إشارة منها لجملة تامر حسني التي وجهها لزوجته عند مصالحتها.

الجدير بالذكر أن تامر حسني قد نشر رسالة عتاب وجهها إلى زوجته بسمة بوسيل قبل أن تنجح رسالته في إعادتها إليه وإنهاء فترة الانفصال، وقال في رسالته: "بسمة حبيبتي للأسف انتي مفكرتيش كويس وسلمتي ودنك لشر السوشيال ميديا عشان كام تعليق فارغ نسوكي انك عرفتيني وانا مشهور ودي طبيعة شغلي اللي عرفتيني وحبتيني بيها.. إزاي وصلوكي للزعل والبعد فترة، المهم انا مش هزعل منك ولا يرضيني زعلك انتي حبيبتي وأم ولادي.. أنا ضهرك وسندك مهما حصل، بس اللي عايز اقوله لعل نكون سبب خير في توعية ناس كتير .. ليه لما اي حد بيزعل من حد بيطلع يكتب على السوشيال ميديا؟، طب حتى يكلمه الأول.. إيه علاقة الناس بمشكلة شخصية بين اتنين ممكن تتحل بالتليفون او في زيارة رحيمة ما بينهم وياريتها مشكلة اصلا".

واختتم تامر حسني رسالته لزوجته بسمة بوسيل قائلاً: "كان نفسي الكلام دا يكون ما بينا لكن انتي اشركتي الجمهور الكريم فكان لازم أرد.. بينا حب غالي وحياة كريمة وأولادنا وبيتنا أغلى ما فيها، ربنا يخلينا ليهم ويخليهم لينا يارب.. متهورة بس بحبك".