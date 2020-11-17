زوجة ماجد المصري تعلن إصابتها بفيروس كورونا وتحذر المخالطين

زوجة ماجد المصري، السيدة رانيا أبو النصر، أقلقت الجمهور على حالتها الصحية بعدما فاجئت متابعيها على موقع انستجرام، اليوم، الثلاثاء، بإصابتها بفيروس كورونا.

زوجة ماجد المصري تعلن إصابتها بفيروس كورونا

رانيا أبو النصر زوجة ماجد المصري، نشرت عبر خاصية القصص القصيرة على انستجرام، تدوينة أعلت فيها إجرائها المسحة الطبية، وتأكدت من إصابتها بفيروس كورونا، وتمنت من متابعيها الدعاء لها بالشفاء العاجل.

زوجة ماجد المصري تطالب المخالطين بالاطمئنان على أنفسهم

وكتبت رانيا أبو النصر في تدوينتها: "عملت مسحة امبارح وطلع عندي كورونا، أي حد كان مختلط بيا الفترة اللي فاتت ياريت يطمن.. ادعوا لي بالشفا.. يارب أنت الشافي المعافي"، ولم يعلق حتى الآن أي من أسرة الفنان ماجد المصري على إصابة رانيا أبو النصر.

وتساءل عدد من متابعي النجم المصري الشهير، عن حالته الصحية أيضًا بعد إعلان زوجته إصابتها بفيروس كورونا، خاصة وأنه يمارس حياته بشكل طبيعي متجاهلًا الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس، بحسب الصور التي شاركها مع جمهوره على انستجرام.

وتعتبر رانيا أبو النصر، دوت الخليج أحدث المشاهير الذين أعلنوا إصابتهم بفيروس كورونا خلال هذا الأسبوع، حيث سبقها نجم الكرة العالمية محمد صلاح، الذي أصيب بالفيروس بعد حضوره حفل زفاف شقيقه، كما أعلنت زوجته أيضًا إصابتها مساء أمس.

أحدث أعمال ماجد المصري

الجدير بالذكر أن ماجد المصري وزوجته رانيا أبو النصر، يحرصان طوال الوقت على مشاركة الجمهور على انستجرام بأهم لحظاتهما الرومانسية، ولحظاتهما العائلية، وكان المصري قد احتفل بعيد ميلاد زوجته مؤخرًا، فنشر صورة تجمعه بها وعلق عليها قائلا: "كل سنة وإنتي طيبة يا قلب قلبي.. ربنا مايحرمني منك".

الجدير بالذكر أن أحدث أعمال الفنان ماجد المصري كان مسلسل "الوجه الآخر" الذي شارك في بطولته كل من نسرين طافش وندا موسى وأحمد سعيد عبد الغني وأحمد سلامة ومادلين طبر ومحمد علي رزق وغيرهم، وهو من تأليف فداء الشندويلي ومن إخراج سميح النقاش.