مخرج الفيلم السعودي "حد الطار" لـ"دوت الخليج":المشاركة بمهرجان القاهرة السينمائي خطوة مهمة

"حد الطار" أحد الأفلام السعودية المهمة التي تشارك ضمن فعاليات الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي والتي تقام في الفترة من 2 إلى 10 ديسمبر المقبل.

عبد العزيز الشلاحي: مشاركة فيلم "حد الطار" في مهرجان القاهرة خطوة مهمة

عبد العزيز الشلاحي مخرج فيلم "حد الطار" أكد في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" على سعادته بترشيح فيلمه للمشاركة في الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، واعتبر المخرج السعودي الشاب خطوة مشاركة الفيلم في فعاليات المهرجان خطوة مهمة خصوصا أنها التجربة الأولى له في المهرجان فقال: "يعتبر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي من المهرجانات العريقة والمهمة في المنطقة العربية وهذه المرة الأولى التي أشارك فيها بالمهرجان وبالتأكيد حضور فيلم (حد الطار) في هذه الدورة الاستثنائية وبالظروف الراهنة تعتبر تجربة مختلفة ومهمة في ظل إلغاء وتأجيل الكثير من المهرجانات".

تفاصيل التحضير لفيلم "حد الطار" للمخرج عبد العزيز الشلاحي

عبد العزيز الشلاحي كشف كذلك عن تفاصيل تحضيره للفيلم وبداية فكرته التي تعاون فيها مع الكاتب مفرج المجفل، حيث أوضح أن التحضير للعمل الجديد استغرق ما يقارب الـ3 سنوات، وأن تصويره بشكل كامل انتهى في بداية عام 2020، فقال: "يعتبر (حد الطار) أول فيلم تعاونت فيه مع الكاتب الصديق مفرج المجفل فأول نسخة كتبها مفرج كانت في عام 2017 أحسست بأهمية القصة والفيلم وأنه يجب أن نتعامل معه بحذر وليس تجربة وتنتهي، فبدأنا بأعمال أخرى قصيرة ومن ثم تجربة (المسافة صفر) الطويلة الأولى، وبعدها بدأنا بتنفيذ فيلم (حد الطار) في نهاية 2018 وبدأ التصوير في وسط الرياض بالممكلة العربية السعودية في منتصف 2019، وتم الانتهاء من الفيلم بالكامل في بداية عام 2020".

عبد العزيز الشلاحي: قناة SBC تضع خطة تسويقية ضخمة للعمل

"حد الطار" أكد عبد العزيز الشلاحي أن هناك خطة تسويقية للفيلم تشرف عليها قناة SBC السعودية التي يعتبر العمل إحدى انتاجاتها، وأنه لا يزال جاري تحديد خطوات عرضه ما بعد نهاية مهرجان القاهرة السينمائي فقال الشلاحي: "الفيلم تملك حقوقه قناة SBC وهو أحد انتاجاتها السينمائية، وهم يقومون حالياً بإعداد خطة تسويق للفيلم ستبدأ بعد نهاية مهرجان القاهرة، ربما يكون عرضه في السينما او منصات الديجتال لكنه سيكون متاحا للجمهور".

وتدور أحداث فيلم "حد الطار" حول قصة حب بين شاب وفتاة تغنى والدتها في الأفراح وتتسبب القصة في طرح العديد من الأسئلة عن مجتمع على وشك أن يشهد حراكا غير مسبوق.

عبد العزيز الشلاحي أوضح كذلك رأيه في التطور الذي تشهده السينما في المملكة العربية السعودية، وأهم الأشياء التي تحتاجها خلال الفترة القادمة فقال: "أعتقد أننا مازلنا في البداية وأعني بالبداية أن المنتج لازال لديه مخاوف ولا توجد مؤشرات حقيقية لقياس السوق من ناحية الأفلام السعودية وليس العالمية لكنني متفائل جداً ببعض الأعمال التي ظهرت وأحدثت فارقا والمطلوب هو الاستمرار وثقة المنتج والجمهور بالأفلام وأن لا نتعامل مع الفيلم السعودي بالعاطفة فقط".

عبد العزيز الشلاحي قد تم تكريمه عن فيلمه "المسافة صفر" 2019 بجائزة الفنان محمود عبدالعزيز لأفضل إنجاز فني في الدورة الـ 35 من مهرجان الإسكندرية السينمائي، كما قدم المخرج السعودي الشاب مجموعة من الأعمال السينمائية الناجحة منها فيلم "عطوى"، و"المغادرون" والذي حصل من خلاله على جائزة أفضل مخرج من مهرجان الأفلام السعودية، وجائزة النخلة الذهبية لأفضل فيلم روائي في مهرجان الأفلام السعودية في دورته الخامسة عن فيلمه "المسافة صفر".