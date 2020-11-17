المصور الفوتوغرافي الجلندى السالمي يتوج بميدالية “الفياب” الذهبية

كتبت ـ وفاء الحوسنية:

حصل المصور الفوتوغرافي الجلندى بن جمعة السالمي، على ميدالية الفياب الذهبية التي تنظمها السلطنة، تحت رعاية الاتحاد الدولي للتصوير الضوئي (FIAB)، بمشاركة مجموعة من المتسابقين من مختلف دول العالم.

كما حصل السالمي على شريطٍ فخري لإحدى الصور التي شارك بها في المسابقة، والتي تُمنح للصور الذي يأتي ضمن التقييم العالي بعد الميداليات الثلاث. وتقوم المسابقة على اختيار المتسابق لأربع صور في المجال الذي يختاره بنفسه، مع تقييم المشاركين على عدة نقاط رئيسية كالفكرة، وزاوية التقاط الصور وتعديل الصور ونقاط القوة التي تتضمنها الصور وغيرها. وقال السالمي إن فرحته بالفوز عالية جدًا، حيث إن جميع صوره حصلت على قبولٍ من قبل مقيمي المسابقة، وكذلك لأن الميدالية تعتبر الأغلى في مجال التصوير والتي يطمح إليها كل مشارك في هذه المسابقة. كما عبر عن رأيه تجاه هذه المسابقات بقوله إنها تعتبر حافزا كبيرا له ولغيره لمواصلة الإبداع في مجال التصوير وكذلك لقياس قوة وجودة الصور التي يلتقطها الشخص. كما أن طموحاته كبيرة لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات في مجال التصوير الضوئي. وأضاف السالمي بأن عمان لا تزهو إلا بشبابها حيث إنهم دائمًا في أعلى المراتب وأحسنها ولابد لنا كعمانيين أن نثبت للغير بأن أبناء عمان وشبابها قادرون على التميز في جميع مجالات الحياة.