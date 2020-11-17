متابعة – خالد السيابي:

احتفاء بالعيد الوطني الخمسين المجيد وضمن فعاليات الملتقى الدولي التشكيلي للأعمال الصغيرة ( ما وراء امطي) وبتنظيم المشروع الفني والثقافي والسياحي تخليد اللحظة الأثرية بالفن بالتعاون مع الرابطة العربية للفنون والملتقى التشكيلي الدولي الافتراضي، شارك امس الأول مجموعة من الفنانين التشكيليين في الرسم على أعمدة الكهرباء والأشجار بقرية امطي بولاية إزكي. وتكون الفريق التشكيلي المشارك من الفنانة مريم الزدجالية رئيسة الملتقى وأنور سونيا وحمد السليمي وسعيد العلوي وسلطان الدفاعي وجميلة الزدجالية ودليلة الحارثية ومياسة الرئيسية وزهراء الغطريفية ونورة الزدجالية.

تعكس مشاركة الفنانين الشراكة الفنية المجتمعية ودور الفن والفنان في إبراز الجانب الجمالي لتحقيق أهداف تخدم المكان سواء فنيا أوسياحيا وتسليط الضوء على ما وهب الله السلطنة من أرث حضاري ضارب بالقدم، حيث جاءت مشاركتهم بالرسم المباشر على الأعمدة وبعض الأشجار وكل فنان مشارك عمل بطريقته الفنية وشهدت الأعمال اساليب مختلفة ومتنوعة تضمنت ما بين الجانب التقليدي والتأثيري والتجريدي والخط العربي والحروفيات لتمثل سيمفونية فنية تزين المكان الاثري وتثري الذائقة البصرية للزائر وربط جوانب المكان بالعنصر الفني الجمالي دون اخلال بجنبات المكان التراثي لينسجم الاثنان معا في بوتقة تراثية فنية واحدة.

يذكر أن الملتقى الافتراضي يهدف إلى إبراز الشراكة الفنية بين المشروع الثقافي الفني السياحي والرابطة العربية للفنون حيث تجسد هذه الشراكة تنفيذ الرؤى والأفكار التي يؤطرها المحتوى الإبداعي وفق مفاهيم عربية مستوحاة من عمق الدلالات التراثية العريقة بقرية إمطي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تشكيليون يحولون أعمدة الكهرباء والأشجار بقرية امطي التراثية إلى لوحات فنية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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