المتحف الوطني ينظم الأمسية الشعرية “جلسة في حب الوطن”

مسقط ـ “الوطن” :

نظم المتحف الوطني ممثلاً بمركز التعلم وبدعم من شركة (بي.بي.عُمان)، أمسية شعرية بعنوان “جلسة في حب الوطن” أمس الأول الاثنين تزامناً مع احتفالات السلطنة بالعيد الوطني الخمسين عبر منصة الاتصال المرئي “زووم”، وشارك بالأمسية عدد من الشعراء وهم فيصل الفارسي، وهلالة الحمدانية، وهلال الشيادي، وأدار الجلسة الشاعر عبد العزيز العميري، حيث صدح الشعراء بعددٍ من القصائد الشعرية التي جسدت حب الوطن والولاء لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه – كما استعرضت القصائد عظمة عُمان التاريخية والمنجزات التنموية، ابتهاجًا بما تحقق ويتحقق على أرض عُمان السلام.

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