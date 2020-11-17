لجنة كتاب وأدباء محافظة جنوب الشرقية تنظم جلسة حوارية بعنوان ” الإعلام العماني وبناء الدولة العصرية”

احتفاءً بالعيد الوطني الخمسين المجيد صور ـ عبدالله بن محمد باعلوي

نظمت الجمعية العمانية للكتاب والأدباء ممثلة في لجنة كتاب وأدباء محافظة جنوب الشرقية واحتفاءً بالعيد الوطني الخمسين المجيد جلسة حوارية بعنوان ” الإعلام العماني وبناء الدولة العصرية ” من إعداد فريق البحوث والدراسات باللجنة حيث تم خلال الجلسة استضافة الإعلامي يوسف بن عبدالكريم الهوتي وأدارها المذيع خلفان بن سعيد العامري عبر برنامجي زووم واليوتيوب

وقد تم خلال الجلسة الحوارية التطرق إلى العديد من المحاور تناولت الإعلام العماني ودوره في ترسيخ مفهوم المواطنة وبناء اللحمة الوطنية والانطلاق نحو البناء والتنمية وإبراز الإعلام للمنجزات الوطنية والتعريف بعمان عربيا وعالميا كدولة سلام واستقرار والتوسع العمراني ودعم الإعلام لفكرة الانتقال بالتنمية إلى جميع محافظات السلطنة.

كما تطرقت محاور الجلسة إلى الإعلام ودوره في المحافظة على الهوية العمانية والاهتمام بالموروث الحضاري لعمان وتركيز الإعلام على بناء دولة المؤسسات ونشر ثقافة القانون ودور الإعلام في إبراز الشخصية العمانية وإشراك الشباب في البرامج الإذاعية والتلفزيونية والكتابة في الصحافة وتنشيط دور الإذاعات الخاصة والصحافة الإلكترونية وإسهامات الشباب في الإعلام الإلكتروني.

وركزت الجلسة الحوارية حول إبراز الإعلام لجهود الدولة بكافة قطاعاتها لمواجهة كافة الأزمات خاصة أزمتي تدني أسعار النفط وتداعيات جائحة كورونا وعمان تستشرف آفاق المستقبل متجاوزة الأزمة الاقتصادية وتأثيرات جائحة كورونا ودور الإعلام في إبراز وإنجاح رؤية عمان 2040 .

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