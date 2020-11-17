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طرح الملصق الدعائي الأول لـ "خان تيولا"

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طرحت شركة ريد كاربت للإنتاج الفني والسينمائي وشركة سينرجي للتوزيع السينمائي الملصق الدعائي الأول لفيلم "خان تيولا" الذي من المقرر طرحه بدور العرض السيمنمائيه خلال الأيام القليلة المقبلة . 

وتفاجئ الجميع بالملصق التشويقي الذي لم يظهر عليه أي من نجوم العمل واكتفي بظهور عدد من الأشخاص يمسكون بيدهم مجموعة من الشموع ويرتدون أقنعة مصنوعة من الخيش، وأثار هذا الملصق دهشة الكثيرين بسبب حالة الغموض التي يسببها. 

يشار إلي أن فيلم خان تيولا من تأليف وإخراج وسام المدني وبطولة نضال الشافي ووفاء عامر ومحمود البزاوي وأحمد كمال وعلي الشجيري ومجموعة كبيرة من الوجوه الشابة التي قرر مخرج العمل وسام المدني منحهم الفرصة الأولي للمشاركة في عمل سينمائي، ومن إنتاج حسام المدني .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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