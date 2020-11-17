كريم عبد العزيز ضيف وفاء الكيلاني في "السيرة" على dmc

يحل الفنان كريم عبد العزيز ضيفا على برنامج "السيرة" الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على قناة dmc.

يتحدث "كريم" خلال اللقاء عن ذكريات طفولته مع والدته، وعلاقته بزوجته وأولاده، وكذلك أصدقائه خاصةً أحمد السقا، فضلا عن حلم حياته بأن يخرج له والده ولو مشهد واحد في أحد أعماله الفنية.

يبث اللقاء يومي الجمعة والسبت في تمام الساعة 11 مساء على قناة dmc.