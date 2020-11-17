وعن أصعب مشهد قال في تصريح خاص لـ"دوت الخليج الفني ": "أصعب مشهد كانت لما شيراز كانت بتحاول تحط إيديها على فمي وانا جريت وكنت خايف وقولت مفيش حاجة والمشهد دا الكل اتبسط فيه من أدائي". وتابع " كنت بحاول اعمل المشهد كويس جدا زي ما استاذ عمرو سلامة بيقولي". وواصل حديثه " استاذ عمرو سلامة واستاذ أحمد امين كانوا بيشجعوني عشان اعمل المشهد حلو". واستطرد " استاذ أحمد أمين كان بيقول إن شاء الله نشتغل مع بعض في عمل كوميدي قريب". وعن تعليقات الجمهور على السوشيال ميديا قال " الجمهور أشاد بشغلي في المسلسل وقالولي برافو". ووجه آدم رسالة إلى دينا الشربيني قائلا " أنا بحبها جدا ووحشتني أوي اوي". وعن الفنانين الذين يتمنى العمل معهم قال " نفسي اشتغل مع عادل إمام ومحمد هنيدي وأحمد عز". وعن فيلم الأنس والنمس مع محمد هنيدي قال " أقدم دور ابن شقيقة محمد هنيدي والفيلم من إخراج شريف عرفة وأنا مبسوط من العمل معاهم". وعن كواليس الفيلم قال " كنا بنضحك مع بعض ونلعب مع بعض ودايما استاذ هنيدي بيشجعني". وتابع " أنا بحب استاذ شريف عرفة لكن لما كان بيزعق احيانا كنت بخاف". وواصل حديثه " في الفيلم الكوميدي كانت المشاهد سهلة ومفيش أي مشهد صعب". قال الطفل أدم وهدان، استاذ عمرو سلامة كان بيوجهني وكان بيقولي اعمل إيه وانا كنت بحاول أعمل اللي كان بيقولي أعمله".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ادم وهدان لـ"دوت الخليج الفني": "كنت بخاف من شريف عرفة والجمهور قالي "برافو" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.