تامر عاشور يغازل جمهوره عبر "إنسجرام" بلوك جديد

شارك الفنان تامر عاشور، جمهوره بصورة جديده له وذلك عبر حسابه الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهر تامر عاشور في الصورة من داخل احدى كبائن الهواتف المتواجده في الشوارع، ولاقت تفاعل كبير من محبيه ومتابعيه.
يشار إلي أن أخر أعمال الفنان تامر عاشور، أغنية "أصلي مدلعها" التي لاقت تفاعل كبير من قبل الجمهور، وتقول كلماتها: "بكل عيوبك انا قابلك.. ده طبعي ومش هيتغير.. نصيبي واعمل ايه بحبك.. انا مابقتش متخير.. ورغم ان انتي بياعة.. وبتحبي تعانديني.. زعلنا لو يطول ساعة.. بلاقيكي وحشتيني.. حبيبة عيني هاوديني.. ليه بس مطلعة عيني.. انا كام مرة بعتيني.. وعنك عمري م اتخلى.. حبيبة عيني يا غالية.. يا نجمة في السما عالية.
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