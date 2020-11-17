بصحبة والدها.. رحاب الجمل تنشر صورة جديدة لها عبر "إنستجرام"

شاركت الفنانة رحاب الجمل، جمهورها بـ صورة جديدة لها بصحبه والدها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". حيث ظهرت "الجمل" في الصورة بإطلالة بيضاء جميلة، تاركه شعرها منسدلا على كتفيها، معلقه: "بابا حبيبي". يذكر أن أخر ظهور لـ رحاب الجمل مسلسل "البرنس" الذي تم عرضه في الماراثون الرمضاني الماضي، والذي تدور أحداثه حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـستة وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

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