بالكاجوال.. محمود حجازي فى أحدث ظهور له عبر "إنستجرام

يحرص الفنان محمود حجازى، على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة به عبر موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر محمود حجازى، عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له، ظهر فيها بإطلالة كاجوال، وحازت صورته على إعجاب الكثير من جمهوره ومحبيه.

يذكر أن آخر أعمال محمود حجازى هو مسلسل لما كنّا صغيرين خلال رمضان الماضي، وتدور أحداثه حول "جريمة قتل" تقلب حياة بطلة العمل وأصدقائها، الذين يعملون فى إحدى ‏الشركات التى ‏يمتلكها ‏النجم ‏محمود حميدة، وتتوالى الأحداث‎.‎