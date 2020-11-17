بالكاجوال.. محمود حجازي فى أحدث ظهور له عبر "إنستجرام

ونشر محمود حجازى، عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له، ظهر فيها بإطلالة كاجوال، وحازت صورته على إعجاب الكثير من جمهوره ومحبيه.
يذكر أن آخر أعمال محمود حجازى هو مسلسل لما كنّا صغيرين خلال رمضان الماضي، وتدور أحداثه حول "جريمة قتل" تقلب حياة بطلة العمل وأصدقائها، الذين يعملون فى إحدى الشركات التى يمتلكها النجم محمود حميدة، وتتوالى الأحداث.
"لما كنا صغيرين" بطولة محمود حميدة، وخالد النبوي، وريهام حجاج، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، ومحمود حجازي، والدكتور أشرف زكي، والمسلسل من إنتاج شركة "ارت ميكرز "أحمد عبد العاطى، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي.
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