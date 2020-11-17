المركز القومي للسينما يعرض مجموعة من الأفلام القصيرة بنادي سينما المرأة

و خلال فعاليات النادي تم عرض مجموعة من الأفلام القصيرة وهي "جميلة " إخراج" يوسف نعمان" "فوق الركبة" إخراج "لبيت عزت" وفيلم " جميلة " إخراج "ايرا عاطف" و " ٨ ديسمبر و عنبر ٨ تشريح " إخراج "محمد بعتر".
و عقب عرض الأفلام أقيمت ندوة أدارها كل من "شاهندة محمد علي" و إسلام أحمد علي"النقاد بالمركز القومي للسينما و تم خلالها مناقشة الأفلام مع صناعها و الجمهور.
جدير بالذكر ان نادي سينما المرأة يقيمه المركز القومي للسينما شهريآ، ويهدف إلي عرض أفلام تناقش وتعالج قضايا المرأة وإقامة ندوات ضمن فعاليات النادي لنقاد من المركز القومي للسينما لمناقشة الأفلام مع الحضور.
ويقام النادي مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية و الإحترازية مع مراعاه الإلتزام بإرتداء الكمامات الطبية داخل قاعة العرض .
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