ديما قندلفت في تجربة غنائية جديدة

كشفت ديما قندلفت في برنامج the insider بالعربي أنها تستعد لتقديم تجربة غنائية تجدد من خلالها عمل قدمه نجم كبير سابقاً .

وتأتي هذه التجربة لتكمل من خلالها ديما ما قدمته في الأشهر الماضية من خواطر عبرت فيها عن الوجع الذي يعيشه المواطن العربي اليوم من مشاكل اجتماعية و سياسية .

وخلال اللقاء قالت ديما للإعلامي ايلي نخلة أنها تستعد لبدء تصوير عمل عربي جديد في لبنان سيتم عرضه قبل شهر رمضان .

و أكدت ديما أن هذا العمل كان السبب وراء اعتذارها عن بطولة مسلسل " نبض " الذي كان سيجمعها مع عابد فهد بعد آخر لقاء بينهما في عام ٢٠١٥ ضمن أحداث مسلسل " ٢٤ قيراط " .

وختمت ديما اللقاء بالحديث عن ال chemistry الكبيرة التي تجمع بينها وبين عابد فهد مشيرة الى أنهما من المدرسة نفسها و يلعبان بنفس الملعب كما وأنهما يستثمران الشخصيات التي يقدمانها للنهاية .

