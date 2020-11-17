سينما الصعيد تشجع الصناعات الحرفية .. ختام مهرجان أيام قوص البيئية

اختتمت مساء اليوم الاثنين 16 نوفمبر 2020 بقصر ثقافة قوص، فعاليات النسخة الثانية من مهرجان أيام قوص البيئية بقنا، الذي نظمته مجموعة قوص بلدنا الشبابية في الفترة من 7 نوفمبر حتى 16 نوفمبر الماضي، ضمن حملة 10 أيام من أجل المتوسط وبالتعاون مع برنامج حوار المتوسط للحقوق والمساواة، وقصر ثقافة قوص، ومبادرة تختة وبدعم من الاتحاد الأوروبي.



ويهدف المهرجان باستخدام السينما الي رفع الوعي البيئي لدي الشباب وتشجيع الصناعات الحرفية البيئية المنتشرة في صعيد مصر.

وقد تضمن المهرجان عرض 5 أفلام بيئية وندوة عن سينما البيئة وورشة بعنوان التدوير من اجل التمكين وهي مختصة بإعادة تدوير المخلفات وورشة بعنوان دعم الممارسات البيئية الصحيحة في عملية التعلم.

واستهدفت الورش تلاميذ ومدرسي المرحلة الابتدائية، بالإضافة إلى مجموعة من المناقشات العامة والمحاضرات المهنية والمعارض الفنية، ذات الصلة بالقضايا والتحديات البيئية التي يواجها العالم مثل مشكلة التغير المناخي والممارسات البيئية الخاطئة.

وقال أمين أسامة منسق المهرجان، هدفنا هو ربط حب الناس للسينما مع رفع وعيهم بالقضايا البيئية وان يكون لهم دور فعال في الحفاظ علي البيئة وان السينما قادرة على توصيل رسائل بيئية قوية ومؤثرة للجمهور ليس فقط للتوعية بل للحث علي تغيير الممارسات الخاطئة، وأوضح أمين، ان جميع فعاليات المهرجان عقدت علي أرض الواقع مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي وتوفير أدوات الوقاية وقد تم استضافة اكثر من خبير ومدرب بيئي بالتعاون مع جهاز شئون البيئة بقنا، وشهدت الفعاليات نقاشات وحوارات واسعة بين الشباب والخبراء حول القضايا البيئية الراهنة، ودور السينما المحوري في نشر الوعي البيئي.

يذكر ان قوص بلدنا هي مجموعة شبابية تكونت في مدينة قوص بقنا، ونفذت العديد من الأنشطة الاجتماعية والثقافية ومن أهم أنشطتها نادي السينما، الذ يقام بشكل اسبوعي ويعرض ألوان مختلفة وعديدة من الأفلام.