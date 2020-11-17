خاص| ابنة رجاء الجداوي تكشف حقيقة تجسيد رحلة والدتها في عمل فني .. فيديو

أعربت أميرة ابنة الفنانة رجاء الجداوي عن سعادتها بتكريم اسم والدتها بمهرجان الفضائيات العربية، وتصميم ماكيت خاص لها، وقالت فى تصريحات لـ دوت الخليج أن اليوم كان مختلفا بالنسبة لها لأنها شعرت من خلاله بحب الناس، لافتة إلى أنها حينما وجدت الماكيت الخاص بوالدتها كانت تريد أن تحتضنه وتبقى بجانبه.
وأكدت أن أغلب الفنانين يتواصلون معها باستمرار ويطمئنون عليها، وأشارت إلى أنها أحبت أيضا تفاعل الجمهور مع حساب إنستجرام التى أصرت على استمراره بعد رحيل والدتها، ولفتت إلى أنها تشعر أن الجمهور بجانبها دائما ولا يتركها في شيء.
وعن إمكانية تقديم سيرة ذاتية عن والدتها قالت:" أمي مفيش منها، ولكن هناك فنانون كثيرون أقوياء وقادرين على تجسيد رحلتها"، وأضافت أن رجاء الجداوي كانت ترفض تجسيد سيرة والدتها حياة، وهى لديها نفس الموقف، ولكنها لا تعرف ماذا يمكن أن يتغير فى المستقبل.
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