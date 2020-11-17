الليلة.. شهيرة تكشف أسرارا خاصة عن محمود ياسين بواحد من الناس

في حلقة خاصة واستثنائية اليوم الثلاثاء في العاشرة والنصف مساء علي شاشة الحياة ينفرد الاعلامى عمرو الليثى ببرنامجه " واحد من الناس "، بأول لقاء مع شهيرة أرملة الراحل الفنان محمود ياسين وبحضور ابناءها رانيا وعمرو محمود ياسين.

تكشف شهيرة أسرار خاصة عن حياة محمود ياسين الشخصية وأصعب المواقف التي مرت عليه في حياته ، كما تحكى تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل الوفاة .

تكشف لأول مرة عن وصية محمود ياسين لها والتي لا يعرفها أولاده ، كما تكشف عن مفاجاة تسجيل محمود ياسين للقرأن الكريم بصوته .

اوضح عمرو الليثى ان برنامج واحد من الناس يستضيف شخصية عظيمة وفريدة وفنانة لها تاريخ عظيم وزوجة فنان عظيم.

ووجه الشكر لها وبخاصة أن أول ظهور لها يكون ببرنامج واحد من الناس.

وأعربت شهيرة عن سعادتها قائلة: أنا مبسوطة انى هاكون معاك انت عارف انت غالى على الأسرة كلها.

تذاع الحلقة علي جزئين اليوم الثلاثاء الساعة ١٠,٣٠ مساءً و غدا الأربعاء الساعة ١٠ مساءً علي شاشة الحياة.