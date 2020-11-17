يذكر أن عبير صبري شاركت في بطولة مسلسل" خيانة عهد" مع عدد من النجوم منهم حلا شيحة وجومانا مراد ويسرا وخالد سرحان والمسلسل من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.
المسلسل تدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول أم تدعى عهد وتعمل صاحبة مصنع ملابس وتتعرض لعديد من الأزمات في حياتها وابنها أيضا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عبير صبري تحتفل بتسلمها جائزة الإبداع والتميز من مهرجان الفضائيات العربية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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