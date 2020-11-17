عبير صبري تحتفل بتسلمها جائزة الإبداع والتميز من مهرجان الفضائيات العربية

احتفلت الفنانة عبير صبري بحولها على جائزة الإبداع والتميز من مهرجان الفضائيات العربية على دورها في مسلسل خيانة عهد.

ونشرت عبير صبري صورة لها مع الجائزة وعلقت "جائزه الابداع والتميز من مهرجان الفضائيات العربيه عن دوري في خيانه عهد رمضان الماضي".

يذكر أن عبير صبري شاركت في بطولة مسلسل" خيانة عهد" مع عدد من النجوم منهم حلا شيحة وجومانا مراد ويسرا وخالد سرحان والمسلسل من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.

المسلسل تدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول أم تدعى عهد وتعمل صاحبة مصنع ملابس وتتعرض لعديد من الأزمات في حياتها وابنها أيضا.