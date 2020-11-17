ثقة فى الله نجاح .. محمد رمضان يحتفل بجائزة أحسن ممثل من مهرجان القنوات الفضائية

احتفل الفنان محمد رمضان بحصوله على جائزة التميز والإبداع من مهرجان القنوات الفضائية على دوره في مسلسل البرنس. ونشر محمد رمضان صورة له مع الجائزة وعلق عليها قائلا: "جائزة أحسن ممثل من مهرجان القنوات الفضائية عن مسلسل #البرنس#ثقة_في_الله_نجاح #2020". وشارك محمد رمضان مؤخرا في سباق الدراما الرمضانيه ببطولة مسلسل البرنس مع عدد من نجوم الفن. المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.

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