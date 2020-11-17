أعلنت شركة السهام للإنتاج الفني عن قرب عرضها للفيلم الأخير للمطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم والذي قام ببطولته والانتهاء من تصوير آخر مشاهده بالفيلم قبل وفاته بأيام قليلة.
وينطلق الفيلم تحت عنوان "جريمة من نوع خاص" إخراج ابراهيم الباشا وسيناريو وحوار أسماء حجازي ومحمد مصطفي وإنتاج جمال الشرقاوي.
وتدور أحداث الفيلم عن أخطر استعمال لبرامج السوشيال ميديا بين الشباب والفتيات والذي يؤدي إلي علاقات مشبوهة عن طريق المحادثات والمكالمات تؤدي بعضها إلي تدمير حياتهم الشخصية.
كما يناقش الفيلم حياة المطلقات اللاتي يتعلقن بشخصيات علي السوشيال ميديا ويستعددن من خلالها إلي التخلي عن أطفالهن وقتلهم طمعًا في ثرائه لمجرد قيام هذا الشخص بوعد الزواج منها ولكن بدون أطفالها.
يذكر أن المطرب شعبان عبد الرحيم توفي في الثالث من ديسمبر العام الماضي بعد مسيرة طويلة من الأغاني الشعبية اهمها "انا بكره اسرائيل" كما قام بالمشاركة في 10 افلام منها فلاح في الكونجرس وأشرف حرامي ومواطن ومخبر وحرامي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قبل عرضه.. التفاصيل الكاملة للفيلم الأخير لـ الراحل شعبان عبد الرحيم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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