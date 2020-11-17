ذكريات مدرسته .. إدوارد يداعب جمهوره بصورة: حد يعرف يطلعني

نشر الفنان إدوارد صورة قديمة له من ذكريات مدرسته يداعب بها جمهور، وذلك من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام". وعلق إدوارد على الصورة قائلا: "حد يعرف يطلعني من الصورة دي من ذكريات مدرستي". وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالاتى: - السطر الأول فالنص بالبدلة. - اللي لابس بدلة هههههه. - أنت كنت مدير المدرسة ولا إيه هههه اللي في النص. اقرأ أيضا: يذكر أن إدوارد شارك في موسم رمضان 2020، بمسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان ونور وأحمد زاهر ورحاب الجمل وسلوى عثمان ومحمد علاء وغيرهم من النجوم‎.‎ ودارت أحداث المسلسل في إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" يجسد شخصيته محمد رمضان ‏الذي ‏يعمل ‏سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين ‏أشقائه ‏الـ6 ‏وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد ‏داش ‏و"رأفت" ‏أحمد فهيم.

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