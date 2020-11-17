نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسين زين يشارك باجتماع اتحاد إذاعات الدول العربية عبر الفيديو كونفرانس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك اليوم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ونائب رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية، في الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمناقشة أنشطة الاتحاد وبرامجه، والوقوف على ما تم إنجازه والعمل علي تضافر الجهود والتنسيق المتواصل لتحقيق أهداف الاتحاد

ووافق الأعضاء خلال الاجتماع على مد فترة رئاسة الاتحاد ولجانه المختلفة، بنفس التشكيل السابق، نظرًا لما قاموا به من مجهودات كبيرة خلال الفترة الماضية، أسهمت فى إنجاز الكثير من الأعمال والأهداف

كما وجه الاجتماع التحية والتقدير لما بذلته هيئات إعلام الدول الأعضاء، من جهود كبيرة لمواجهة جائحة كورونا؛ وذلك من خلال توعية المواطنين بكيفية الوقاية من المرض وتسليط الضوء على القرارات والإجراءات الاحترازية والوقائية.

وفي كلمته التي ألقاها بالاجتماع، أكد حسين زين أهمية تضافر كافة الجهود والمساعي، للتصدي لكافه التحديات، من خلال الدور الحيوي الذي يلعبه الإعلام في حياة الشعوب، والعمل على التنسيق المتواصل، والتعاون الوثيق بين أعضاء الاتحاد في مواجهة جائحة كورونا، للحد من الآصار والتبعات السلبية لانتشار الفيروس.

وقال "زين" إم ما نمر به جميعًا، يتطلب العمل على رفع مستوى الوعي والتصدي للأكاذيب، والشائعات التي تُشكك في كافة الجهود المبذولة بشتى المجالات، مشيرًا إلى أهمية إتاحة المعلومات بالتواصل المستمر مع وسائل الإعلام، لشرح القرارات والسياسات الحكومية بوضوح و بطريقة استباقية تقطع المجال أمام انتشار الشائعات من الجهات المعادية.

وأكد "زين" ضرورة المتابعة المستمرة من كافه لجان الاتحاد، والتنسيق والتواصل، بما يسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف الاتحاد المرجوة، حول مختلف الأنشطة والبرامج، كما أن هناك ضرورة لتفعيل التعاون في التبادل البرامجي والمعلومات، وتكثيف التعاون في مجال التدريب الذي هو أساس أي عمل ناجح ومتميز.