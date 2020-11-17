ونشر طاهر صورة له عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام وعلق قائلاً:"مساء الخير على كل حبايبي وبشكر كل اللي عيد عليا وربنا ما يحرمني منكم أبداً ولا من تعليقاتكم الحلوة يا أغلى الغاليين".
يذكر أن طاهر أبو ليلة كان قد شارك في مسلسل "طلقة حظ" والذي عرض في رمضان 2019، والمسلسل بطولة مصطفى خاطر، وأيتن عامر، وهبة مجدي، ومحمد أنور ،وخالد أنور، وإيمي سالم، وميرنا نور الدين، ورانيا شاهين، وياسرالطوبجي، وأحمد ماهر، وإنعام سالوسة، ومحمود حافظ، وحسني شتا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد الإحتفال بعيد ميلاده.. طاهر أبو ليلة يوجه الشكر لجمهوره على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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