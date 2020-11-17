بعد الإحتفال بعيد ميلاده.. طاهر أبو ليلة يوجه الشكر لجمهوره

حرص الفنان طاهر ابو ليلة على توجيه الشكر لكل من وجه له رسالة تهنئة بعيد ميلاده الدى حل أول أمس.

ونشر طاهر صورة له عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام وعلق قائلاً:"مساء الخير على كل حبايبي وبشكر كل اللي عيد عليا وربنا ما يحرمني منكم أبداً ولا من تعليقاتكم الحلوة يا أغلى الغاليين".

يذكر أن طاهر أبو ليلة كان قد شارك في مسلسل "طلقة حظ" والذي عرض في رمضان 2019، والمسلسل بطولة مصطفى خاطر، وأيتن ‏عامر، وهبة مجدي، ومحمد أنور ،وخالد أنور، وإيمي سالم، وميرنا نور الدين، ورانيا شاهين، وياسرالطوبجي، وأحمد ماهر، وإنعام سالوسة، و‏محمود حافظ، وحسني شتا.

