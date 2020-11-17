أحمد صلاح حسني يحكى موقفاً مع معجب قابله فى الشارع

يحرص الفنان أحمد صلاح حسني على التفاعل الدائم مع محبيه بمشاركة صور وفيديوهات من حياته اليومية والفنية.

وسرد أحمد صلاح حسني موقفاً مع أحد معجبيه ، وذلك من خلال موقع التدوينات الشهير "تويتر" ، وكتب : امبارح واحد من المعجبين الأفاضل قال عايز صورة بعد نهاية التصوير فبقوله هات تليفونك عشان الصورة ، قالي أنا معنديش تليفون ، شعرت إنه زعل لأنه معندهوش تليفون قولتله والله لانزلها أنا يا عم اللي عايز أتصور معاك ، ربنا يديم المحبة.

وعلق حمادة صميدة على الصورة وكتب : الله على جبر الخواطر وطيبة القلب.

وفي سياق آخر، يواصل الفنان أحمد صلاح حسني، تصوير مسلسله الجديد "واقع افتراضي"، وهو بطولة إيمان العاصي، محمد علاء، أماني كمال، أحمد جمال سعيد، محمد علي رزق، إيناس كامل، إسلام جمال، مها أبو عوف، محمود حافظ، وهو من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج.