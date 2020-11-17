وسرد أحمد صلاح حسني موقفاً مع أحد معجبيه ، وذلك من خلال موقع التدوينات الشهير "تويتر" ، وكتب : امبارح واحد من المعجبين الأفاضل قال عايز صورة بعد نهاية التصوير فبقوله هات تليفونك عشان الصورة ، قالي أنا معنديش تليفون ، شعرت إنه زعل لأنه معندهوش تليفون قولتله والله لانزلها أنا يا عم اللي عايز أتصور معاك ، ربنا يديم المحبة.
وعلق حمادة صميدة على الصورة وكتب : الله على جبر الخواطر وطيبة القلب.
وفي سياق آخر، يواصل الفنان أحمد صلاح حسني، تصوير مسلسله الجديد "واقع افتراضي"، وهو بطولة إيمان العاصي، محمد علاء، أماني كمال، أحمد جمال سعيد، محمد علي رزق، إيناس كامل، إسلام جمال، مها أبو عوف، محمود حافظ، وهو من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحمد صلاح حسني يحكى موقفاً مع معجب قابله فى الشارع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.